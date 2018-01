St. Vincent tira lágrimas dos fãs mais jovens

Com passinhos de uma gueixa robótica, Annie Clark mostrou entrosamento com a banda desde o começo, e não só nas coreografias.

Ela abusou das distorções e cada vez que solava, desafiava a plateia como Kurt Cobain costumava fazer. Ela já até substituiu ele na cerimônia do Hall da Fama do Rock, em Lithium.

Desta vez ela guardou Birth in Reverse para o fim, antes de finalizar com Your Lips Are Red. Ela foi para a plateia, que a presenteou com uma bandeira do Brasil. Ela deu sua guitarra para a galera, mas depois a produção recuperou o instrumento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De volta ao palco, ela se atirou ao chão como James Brown. Em vez da tradicional capa de Brown, o roadie colocou uma guitarra no pescoço dela, que levantou e fez o solo derradeiro da última música.