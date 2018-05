Springsteen e Gaga expressam apoio ao saxofonista Clarence Clemons

MADRI- Bruce Springsteen publicou em seu site oficial uma mensagem de apoio ao amigo Clarence Clemons, saxofonista de sua banda E Street Band, que se recupera de um acidente vascular cerebral (AVC) em um hospital da Flórida.

"Embora os sinais iniciais sejam promissores, Clemons vai precisar de muito ânimo e cuidados", declarou o músico no comunicado.

Springsteen destaca que o amigo conta com a companhia de sua "maravilhosa esposa, Victoria, de excelentes profissionais de saúde e de sua família e amigos".

Além disso, o cantor americano agradece aos fãs, parentes e conhecidos pelas "orações, energia positiva e preocupação" com o estado de saúde de Clemons. "Este é um momento de compartilhar um espírito de esperança que possa inspirar Clarence".

Lady Gaga também prestou solidariedade à Clemons, que participa de seu último álbum como saxofonista da música The Edge of Glory. Um vídeo de 13 minutos com depoimento dela e de seus fãs pela recuperação do músico foi publicado no Youtube.

Clemons, de 69 anos, sofreu um derrame no domingo passado e teve o lado esquerdo do corpo paralisado. Ele teve de passar por duas cirurgias em um hospital da Flórida. Ele começou a tocar com Springsteen em 1971 e fez solos em canções como Born to Run e Thunder Road. Seu apeligo, Big Man, se tornou o título de um livro de memórias que ele co-escreveu com o produtor Don Reo, lançado em 2009.

Fora da E Street Band, Clemons teve um single de sucesso em 1985, You're a Friend of Mine, um dueto com Jackson Browne. Ele também trabalhou como ator e colaborou com outros artistas, entre os quais Ringo Starr e Aretha Franklin.