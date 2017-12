Springsteen e Chris Martin fazem show com U2 para marcar o Dia Mundial contra Aids

Bruce Springsteen e o vocalista do Coldplay, Chris Martin, assumiram o lugar do cantor Bono, do U2, na segunda-feira à noite, e realizaram um show surpresa na Times Square, em Nova York, em celebração do Dia Mundial da Luta Contra a Aids com o grupo de rock irlandês. Bono se machucou ao cair de bicicleta no Central Park, em Nova York. Ele teve lesões no rosto, no ombro e no braço, e passou por várias horas de cirurgia.

Eles se juntaram aos membros do U2 Adam Clayton, The Edge e Larry Mullen Jr. para tocar as músicas do grupo, enquanto uma multidão se reunia no centro de Manhattan com seus agasalhos e tocas e se abrigavam debaixo de guardas-chuvas, enquanto a chuva caía.

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, abrindo o concerto, disse que recebeu um e-mail de Bono, que está se recuperando na Irlanda de um acidente de ciclismo em Nova York no mês passado, perguntando se Clinton poderia fazer as honras iniciais. "Neste ano, pela primeira vez mais pessoas estavam utilizando medicamentos do que foram diagnosticadas com Aids”, disse Clinton à multidão. "Podemos acabar com a Aids, mas todos temos que fazer nossa parte”, acrescentou.

Martin subiu ao palco no coração de Manhattan e iniciou o show junto ao U2 com a música Beautiful Day, enquanto a multidão usava seus smartphones para gravar o momento. Em seguida, ele cantou o clássico With or Without You. Mensagens sobre a pandemia de Aids, que começou há mais de 30 anos, foram transmitidas para multidão entre as pausas do concerto.

Dados das Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que, em 2013, 35 milhões de pessoas estava vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV, na sigla em inglês) que causa a Aids, e 2,1 milhão de pessoas foram infectadas com o vírus, ao passo que 1,5 milhão de pessoas morreram de Aids.

A cantora Carrie Underwood cantou duas músicas, seguida pelo rapper Kanye West. Logo após, Springsteen foi ao palco e liderou o grupo com a música Where The Streets Have No Name. Bono, que tem promovido uma série de causas, incluindo redução de dívidas para países pobres, redução da pobreza mundial e o combate à Aids, na segunda-feira disse pelo website do grupo que este ano era especial para o combate à Aids, porque 13 milhões de pessoas tinham acesso a medicamentos que poderiam salvar suas vidas, ante 300 mil há apenas 10 anos.