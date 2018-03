Springsteen e Alabama Shakes lideram lista de melhor música da Rolling Stone

O 17o álbum de estúdio de Springsteen, "Wrecking Ball", ficou em primeiro lugar na lista de melhor disco, segundo a revista, com a publicação descrevendo-o como "a resposta mais direta do rock à Grande Recessão".

Springsteen, de 63 anos, ficou na frente da estreia de "Channel Orange", do cantor de hip hop Frank Ocean, em segundo lugar, e de "Blunderbuss", primeiro esforço solo do ex-vocalista do White Stripes Jack White, em terceiro, na lista anual selecionada e compilada pelos editores da Rolling Stone.

Springsteen, Ocean e White receberam indicações para o Grammy, que foram anunciadas no início desta semana.

O restante dos dez melhores álbuns incluíram "Tempest", de Bob Dylan, "¡Uno!", do Green Day, "Psychedelic Pill", de Neil Young e Crazy Horse, "good kid, m.A.A.d city", de Kendrick Lamar, e "The Idler Wheel is Wiser...", de Fiona Apple.

"Hold On", do novato Alabama Shakes, ganhou com a melhor canção do ano, derrotando faixas populares de Ocean, White, Springsteen, Dylan e Kanye West nas 10 mais.

(Reportagem de Eric Kelsey)