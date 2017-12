Spotify pode comprar rival SoundCloud

O Spotify, plataforma que é líder mundial no serviço de streaming de música, está negociando a compra do SoundCloud, concorrente que lançou seu próprio serviço premium este ano. As informações são do jornal britânico Financial Times.

Se a compra se concretizar, o Spotify fortalecerá sua estratégia contra seu principal rival, a Apple Music, que em menos de um ano chegou a 17 milhões de assinantes. Apesar de ter mais de 100 milhões de usuários cadastrados, somente 40 milhões assinam o serviço premium do Spotify.

Em junho, o Twitter investiu US$70 milhões na plataforma, quando seu valor de mercado estava em US$700 milhões, de acordo com o Recode. O Spotify é avaliado em US$8,5 bilhões. Atualmente, o SoundCloud possui um catálogo de 110 milhões de músicas exclusivas, a maioria de artistas independentes, e mais de 175 milhões de usuários. Em março, a plataforma lançou seu serviço premium, o SoundCloud Go, uma tentativa de competir com rivais maiores.