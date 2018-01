Spotify divulga lista das mais tocadas de Bob Dylan

O serviço de streaming Spotify divulgou nesta manhã a lista das dez músicas de Bob Dylan mais tocadas no mundo. A primeira é óbvia, 'Like a Rolling Stone'. Mas a segunda, que muitos apostariam ser 'Blowin’ In The Wind', ficou com 'The Times They Are A-Changin'. Blowin', a música preferida do recém eleito vereador de São Paulo pelo PT, Eduardo Suplicy, ficou em 8º lugar, perdendo para 'Hurricane' e 'Knockin' On Heaven's Door'.

Aqui vai a lista completa:

1. Like a Rolling Stone

2. The Times They Are A-Changin'

3. Hurricane

4. Knockin' On Heaven's Door - Remastered

5. Girl from the North Country

6. Lay, Lady, Lay

7. Mr. Tambourine Man

8. Blowin' In the Wind

9. Tangled up in Blue

10. I Want You