Sporty Spice vai lançar seu quarto álbum, 'This Time'

Agora que terminou a turnê de reencontro das Spice Girls, Melanie "Sporty Spice" Chisholm prepara o lançamento de seu quarto álbum solo, em abril. Veja também: Spice Girls confirmam fim de turnê mundial This Time, que sairá pelo selo próprio da cantora, Red Girl, chegará às lojas britânicas em 2 de abril e às do Canadá, seis dias mais tarde. O álbum anterior de Chisholm foi Beautiful Intentions, de 2005, seu último pela Virgin Records. Também conhecida como Mel C, Chisholm está na estrada desde 2 de dezembro com as Spice Girls. A turnê de 47 apresentações terminou em Toronto na terça-feira, 26. Ao longo do caminho, Mel C fez shows acústicos solo em Nova York e Los Angeles. Antes da publicidade garantida pelo reencontro das Spice Girls, pouco se ouvira falar de Chisholm na América do Norte desde o sucesso de seu álbum de estréia solo, Northern Star, de 1999, que vendeu quase 3 milhões de cópias em todo o mundo. Seus dois álbuns seguintes, Reason (2003) e Beautiful Intentions, não foram lançados nos EUA. A cantora descreveu Beautiful Intentions como um álbum mais rock e disse que com This Time ela quis fazer um "pop maduro." "A maioria das canções fala de relacionamentos e sentimentos, experiências e temores pessoais," disse ela. Entre os temas tratados estão o de ser filha de pais divorciados (Your Mistake) e do amor que supera tudo (The Moment You Believe).