Spice Girls se preparam para começar nova turnê O grupo britânico Spice Girls dá início no domingo, em Vancouver, a uma nova turnê mundial, e espera corresponder a toda a expectativa criada em torno de sua volta. O quinteto, cujas integrantes são conhecidas pelos apelidos -- Posh, Baby, Sporty, Ginger e Scary --, foi uma das maiores bandas dos anos 1990, com vendas totais de 55 milhões de álbuns no mundo, sustentadas por seu estilo confiante e urbano. Mas o sucesso durou pouco. Geri Halliwell, a "Ginger Spice", deixou o grupo em 1998, quatro anos depois do início do conjunto. As outras integrantes se separaram depois do álbum "Forever", de 2000. A turnê das Spice Girls já vendeu mais de 750 mil ingressos antecipados. Quarenta shows estão programados. Mas o primeiro single recente das meninas, "Headline", foi um fracasso retumbante. Nem o álbum "Greatest Hits" chegou ao número um das paradas britânicas. Os tablóides exploram a suposta turbulência entre as relações das integrantes. A turnê deve render a cada uma até 20 milhões de dólares. Mas em junho, quando anunciaram sua volta, as Spice falaram nos fãs, não em dinheiro. "O que importa é celebrar o passado, aproveitar a companhia das outras, nossos fãs", disse Halliwell numa entrevista. "Era meio que agora ou nunca." A banda percorrerá o mundo num 747 da Virgin Atlantic, que está fazendo um concurso para escolher o nome do avião -- "Spice One", "Girl Power" ou "Spice Girl". O figurino de palco foi desenhado por Roberto Cavalli. Com sete filhos no total, e na casa dos 30 anos, as cantoras embarcaram em carreiras solo de sucesso variável. A que se manteve mais em alta foi Victoria "Posh" Beckham, com a ajuda do marido, o astro do futebol David Beckham, e aparições públicas ao lado de celebridades como o casal Tom Cruise e Katie Holmes.