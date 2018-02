Spice Girls planejam voltar aos palcos após três anos, mas sem Victoria Beckham

O grupo britânico Spice Girls, uma das bandas pop mais populares da década de 90, planejam voltar aos palcos em uma tour mundial para celebrar os 20 anos de seu primeiro sucesso, Wannabe, mas sem Victoria Beckham.

Duas décadas depois da publicação do single que as colou no cenário pop, as britânicas Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel C e Mel B planejam se reunir ano que vem, desta vez sem Victoria Beckham, que está focada em sua carreira de estilista.

Mel C, que tem uma bem-sucedida trajetória solo em musicais, anunciou há um mês que as meninas planejavam comemorar o aniversário do lançamento de seu primeiro grande sucesso.

"Eu gostaria de pensar que vamos nos juntar e fazer algo espetacular juntas para comemorar os 20 anos de 'Wannabe'", afirmou a artista, que perguntou hoje nas redes sociais se deveria "começar a praticar cambalhotas".

No entanto, Emma Bunton, a popular "Baby Spice", afirmou hoje à emissora britânica de rádio "Heart" que "ainda não há nada confirmado" sobre a tour de 2016, mas perguntou aos seus seguidores no Twitter "Deve fazer minhas tranças de volta?".

"Se algo ocorre e concretiza-se, e decidimos sobre isso, lhes farei-o saber", especificou a cantora.

As Spice Girls venderam mais de 75 milhões de discos e alcançaram o número um das listas de sucessos no Reino Unido nove vezes, com "Wannabe", "Say You'll Be There", "2 Become 1", "Spice Up Your Life" ou "Viva Forever".

As Spice Girls chegaram a conhecer a realeza britânica, fotografaram com o presidente sul-africano Nelson Mandela e se apresentam junto com o cantor italiano de ópera Luciano Pavarotti.

No entanto, apesar do sucesso a relação entre as cinco colegas se deteriorou pouco a pouco.

Geri Halliwell abandonou o grupo em 1998 para começar sua carreira solo, e as outras quatro companheiras continuaram até 2001, quando a banda se dissolveu.

Anos depois, e após muitas especulações, as Spice Girls se reuniram em uma tour mundial em 2007 e, embora tenham dito que seria a última vez, as cinco amigas atuaram na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.