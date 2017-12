Spice Girls fazem primeiro show da turnê em desfile

O grupo britânico Spice Girls fez nesta quinta-feira, 15, o primeiro show desde que o quinteto anunciou o retorno dos trabalhos em outubro. A apresentação aconteceu durante o desfile da grife de lingerie Victoria's Secret, no Kodak Theatre, em Los Angeles. A turnê mundial do grupo começa em 2 de dezembro em Vancouver, Canadá, e termina em 24 de janeiro, em Buenos Aires. As Spice Girls, que se separaram em 2001 após venderem mais de 55 milhões de discos pelo mundo, anunciaram seu retorno em uma conferência com a imprensa em Londres, no final de junho. Este foi o primeiro reencontro da banda desde a separação. Geri 'Ginger Spice' Halliwell saiu do grupo em 1998 para lançar seu trabalho solo. O último disco do grupo, "Forever", lançado em 2000 e sem Geri, teve um desempenho considerado pobre. As outras integrantes das Spice Girls são Victoria 'Posh Spice' Beckham, Melanie 'Sporty Spice' Chisholm, Emma 'Baby Spice' Bunton e Melanie 'Scary Spice' Brown.