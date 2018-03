Spice Girls convidam príncipes ingleses para show em Londres

Os príncipes da Inglaterra William e Harry e seu pai, o príncipe Charles, foram convidados pelas Spice Girls para assistir às apresentações da banda em Londres, segundo publicou nesta terça-feira, 4, o tablóide inglês The Sun. De acordo com o Sun, o encontro pode reunir Charles e Geri Halliwell, integrante da banda que criou polêmica em 1997 ao beliscar as nádegas do príncipe durante um evento beneficente do Prince's Trust, organização criada pelo príncipe Charles. Questionada sobre os convidados para o show, a spice girl Mel C declarou: "Quem virá? Todos! Temos alguns convidados de luxo em Londres, mas não sei se posso dizer. Alguns serão da realeza!". Geri disse ter convidado vários amigos famosos para as apresentações de Londres, mas negou-se a especificar quem são. A turnê mundial das Spice Girls teve início no último domingo em Vancouver, no Canadá.