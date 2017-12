Spice Girls confirmam fim de turnê mundial

O quinteto britânico Spice Girls confirmou que o show realizado na terça-feira, 26, em Toronto, no Canadá, foi o último da turnê internacional de reencontro, encurtada devido a supostas brigas entre as integrantes do grupo. Veja também: Sporty Spice vai lançar seu quarto álbum, 'This Time' A banda, composta por Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Geri Halliwell, agradeceu na noite de quarta-feira, 27, o apoio recebido e confirmou que não voltará mais a tocar ao vivo. A turnê internacional de reencontro havia começado no último mês de dezembro em Vancouver, também no Canadá, e previa continuar até março com shows na África do Sul, China, Austrália e Argentina, no entanto, acabou sendo reduzida por diferenças entre as cantoras e por "compromissos familiares". Como parte da despedida, as Spice Girls escreveram uma mensagem em seu site oficial dizendo: "Nosso tempo acabou, chegamos ao final do caminho. Terão lágrimas de tristeza e alegria. Mas olhem o quão longe chegamos". "Quem iria imaginar que nossa turnê iria acabar sendo tão incrível? Demonstra como uma idéia interessante pode crescer e se transformar em uma esperança, em um sonho alcançável", acrescentaram. "Vocês nos inspiraram e nos iluminaram durante cada um dos 47 shows da turnê, cada um deles foi incrível e agradecemos vocês por isso", concluiu a mensagem aos fãs finalizada com a canção Goodbye, de 1998.