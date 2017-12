Spice Girls cancelam parte de sua turnê de retorno

As Spice Girls anunciaram o cancelamento de parte da turnê mundial que marca o reencontro do grupo devido a "compromissos familiares e pessoais". O grupo britânico afirmou que vai encerrar a turnê em Toronto, no Canadá, no dia 26 de fevereiro. Os shows previstos para Buenos Aires, Pequim, Sydney e Cidade do Cabo foram cancelados. Os shows estavam inicialmente marcados para janeiro, mas haviam sido posteriormente adiados devido à grande procura por ingressos na temporada de Londres, que acabou sendo prolongada. "Lamentavelmente, a turnê precisa ser encerrada no final de fevereiro devido a compromissos familiares e pessoais de Emma, Geri, Mel B. Melanie C. e Victoria", disse um porta-voz do grupo. "Foi anunciado em junho que, além da Europa e dos Estados Unidos, as meninas planejavam visitar a Austrália, a China, a África do Sul e a Argentina", disse o porta-voz. "Devido à demanda fenomenal por ingressos na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, além da logística envolvida na turnê de uma produção desse porte, não foi possível encaixar tudo." As Spice Girls realizaram o primeiro show de seu reencontro no dia 2 de dezembro, em Vancouver, no Canadá. Elas não se apresentavam juntas havia nove anos. A turnê também passou por cidades dos Estados Unidos, da Espanha e da Alemanha. Em um comunicado, o grupo agradeceu aos fãs pela presença nos shows. "Houve tantos bons momentos que sabemos que será difícil nos separarmos depois de Toronto", disseram as Spice Girls. Elas também se desculparam pelo cancelamento do resto da turnê: "Nós todas temos outros compromissos em nossas vidas neste momento, mas quem sabe o que pode acontecer no futuro".