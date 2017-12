Spice Girls 'adorariam' apresentar-se para Nelson Mandela As Spice Girls disseram na segunda-feira que adorariam apresentar-se para o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, mas que ainda não foram convidadas formalmente para participar das comemorações planejadas para seu 90o aniversário, em junho. Em entrevista concedida à Reuters no backstage antes do show do grupo em Nova York, as cinco integrantes do grupo pop britânico -- Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm e Emma Bunton -- se mostraram entusiasmadas com a idéia. O jornal britânico Daily Mirror escreveu na semana passada que Mandela gostaria que as Spice Girls cantassem num show planejado em sua homenagem no Hyde Park, em Londres. "Somos grandes amigas de Mandela e adoraríamos nos apresentar para ele outra vez", disse Chisholm, também conhecida como Sporty Spice. As Spice Girls conheceram Mandela em 1997, quando o então presidente as convidou para um bate-papo e fotos em sua residência em Pretória. O grupo estava na África do Sul para uma apresentação beneficente em Johanesburgo. Consta que elas teriam recusado um convite para participar das comemorações do 89o aniversário de Mandela, no ano passado, porque Bunton estava na fase final de uma gravidez. As Spice Girls foram um dos maiores grupos pop dos anos 1990 e venderam 35 milhões de álbuns com sucessos contagiantes como "Wannabe" e "Say You'll Be There". Em dezembro do ano passado, quase uma década após a saída de Halliwell e sete anos após o lançamento de seu terceiro e supostamente último álbum, as Spice Girls voltaram aos palcos. Apesar de terem estendido sua turnê por um mês, elas cancelaram planos para apresentar-se em vários países, incluindo Austrália, África do Sul e China, alegando "compromissos familiares e pessoais." A banda pretende encerrar sua turnê em Toronto, em 26 de fevereiro. "Já vimos o máximo possível de fãs, mas nunca deixamos de dizer que nossas famílias são nossa prioridade. Todas nós temos filhos que precisam voltar à escola", disse Victoria Beckham, a Posh Spice, que tem três filhos com o jogador de futebol David Beckham. Melanie Brown (Scary) tem duas filhas, uma do ator Eddie Murphy, enquanto Emma Bunton (Baby) tem um filho, e Geri Halliwell, uma filha. Mas elas não excluíram a possibilidade de fazer novos shows no futuro. "Nunca se sabe", disse Halliwell.