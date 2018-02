Spice Girls abrem turnê mundial com visual mais sofisticado A banda britânica Spice Girls iniciou sua turnê mundial com um visual mais sofisticado do que tinha nos anos 1990, quando o quinteto estreou no mundo pop. O quinteto -- cujas integrantes são conhecidas por seus apelidos, Posh, Baby, Sporty, Ginger e Scary -- abriu seu show para mais de 15 mil pessoas em Vancouver, com ingressos esgotados, com três de seus mega-sucessos, incluindo "Spice Up Your Life". Estavam no público, entre outras celebridades, Avril Lavigne e David Beckham, marido de "Posh", Victoria Beckham. Nos próximos três meses, a turnê vai passar pelo Canadá, EUA e Europa, podendo ainda incluir shows na África do Sul e América do Sul. O público do show, que durou quase duas horas, era dominado por garotas adolescentes e mulheres que eram teens quando as Spice Girls estavam em seu auge. Composto por Victoria Beckham, Melanie Chisholm (Sporty), Geri Halliwell (Ginger), Melanie Brown (Scary) e Emma Bunton (Baby), o grupo se formou em 1993, atendendo um anúncio para uma girl band. No ano seguinte, as mulheres assumiram controle. Seu single de estréia, "Wannabe", foi sucesso global em 1996, e foi com ele que as Spices deram bis no domingo. Mas o sucesso durou pouco, e Halliwell abandonou o grupo em 1998. Depois de lançarem o álbum "Forever", em 2000, as integrantes remanescentes se separaram e cada uma seguiu seu caminho próprio. Hoje as cantoras estão na casa dos 30 anos e, juntas, têm sete filhos. Elas não faziam turnê juntas desde 1999 e admitiram a jornalistas antes do concerto estarem um pouco nervosas. Elas usaram figurinos criados pelo estilista Roberto Cavalli e foram acompanhadas por uma trupe de dez dançarinos.