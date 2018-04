Souvenir é alternativa de reembolso para shows de Jackson

Enquanto Gay Talese propaga em Paraty que a imprensa (ou pelo menos uma parte dela) matou Michael Jackson, em Londres, a polêmica sobre a devolução dos ingressos aos 800 mil fãs que pagaram para ver a última turnê do cantor continua.

Nesta semana, farpas entre a AEG Live e o público inglês foram capa dos principais jornais do país. Tudo porque a empresa que organizava a maratona de 50 shows que Jackson faria na capital inglesa a partir do dia 13, resolveu oferecer uma opção taxada de, no mínimo, esperta aos fãs. Em vez de obter o valor dos tickets de volta (a grande maioria custava de 50 a 70 libras), os fãs poderiam optar em receber um souvenir do cantor.

A lembrança consiste em um ingresso para o show com um holograma mostrando Jackson fazendo um dos tantos passos que o consagraram como o Rei do Pop. Segundo a AEG, os tickets foram idealizados e criados pelo próprio cantor.

Na verdade, o souvenir já seria enviado a quem assistisse aos 50 shows da turnê This is It em Londres. "O que está acontecendo é que a AEG Live está apenas adaptando uma ideia que já existia. Em vez de devolver o dinheiro, estão tentando diminuir o prejuízo às custas do amor dos fãs", declarou um inconformado jacksonmaníaco que checava no site michaeljacksonlive.com se conseguiria, ou não, reaver o dinheiro que gastou comprando ingressos para dez pessoas de sua família.

A estratégia da AEG Live se justifica diante do rombo de 50 milhões de libras estimado que a empresa levará com o cancelamento dos shows. Uma fonte que trabalha na O2 Arena declarou ao Estado que, nos corredores da empresa, o que se discute é que não só a devolução dos tickets, mas também o valor que deixará de ser arrecadado com a venda de bebidas, comidas e souvenirs durante os shows tem tirado o sono dos organizadores.

Em contrapartida, além dos souvenir, Randy Phillips, presidente da AEG Live, declarou que "está tratando os fãs com a mesma reverencia que Jackson os trataria."

A mesma fonte adiantou também que, para compensar os danos causados, a AEG Live planeja promover vários shows em tributo a Jackson. Entre os artistas cogitados, estariam Janet Jackson, irmã do cantor. Sabe-se que milhares de fãs preferiram o souvenir em vez do dinheiro de volta. Quem ainda não se decidiu tem até 14 de agosto para escolher se leva para casa a lembrança ou o valor integral do ingresso.