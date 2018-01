Soundgarden planeja se reunir para fazer shows em 2010

O quarteto de Seattle --Cornell, o guitarrista Kim Thayil, o baixista Ben Shepherd e o baterista Matt Cameron-- não toca junto desde que se separou em 1997.

Fontes disseram à Billboard que o grupo está estudando ofertas de vários festivais norte-americanos e internacionais, mas que uma turnê ainda não está nos planos devido aos compromissos de Cameron com o Pearl Jam no primeiro semestre deste ano.

Cameron é o baterista do Pearl Jam desde 1998 --esse grupo anunciou recentemente seu primeiro show nos EUA em 2010, como parte do New Orleans Jazz & Heritage Festival (29 de abril a 2 de maio). O Pearl Jam também tem shows marcados em 22 de junho em Dublin, na Irlanda, e em 10 de julho em Oeiras, Portugal.

Os músicos do Soundgarden disseram ter mantido pouco contato com Cornell nos últimos anos. Mas os quatro membros da banda tocaram juntos num show do Pearl Jam em outubro de 2009, e fontes dizem que os planos de uma reunião começaram logo depois.

O Soundgarden foi formado em Seattle em 1984, com Cornell no vocal e bateria, Thayil na guitarra e Hiro Yamamoto no baixo. O Cameron assumiu a bateria em 1986 e, no ano seguinte, a banda lançou seu primeiro single, "Hunted Down".

Shepherd entrou no grupo em 1991. O Soundgarden ganhou notoriedade em 1994 com o disco de platina "Superunknown" graças a sucessos como "Spoonman", "Black Hole Sun" e "Fell on Black Days".

Desde que saiu do grupo, Cornell lançou três álbuns solo e outros três com o já extinto Audioslave.

(Reportagem de David J. Prince David)