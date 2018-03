'Sou a favor da liberação e legalização da maconha', diz Caetano Veloso

Paula Lavigne, produtora e empresária, postou em seu Instagram nesta quarta, 8, um vídeo em que Caetano Veloso se diz a favor da liberação e legalização das drogas. No vídeo, ele responde à pergunta se fuma maconha. "Não, Deus me livre, tenho horror à maconha. A sensação que me provoca é péssima. Experimentei nos anos 60 e, odiei, detestei... Mas eu sou a favor da liberação e legalização da maconha, aliás, de todas as drogas", diz Caetano, que está em Montevidéu, em turnê com Teresa Cristina. De todas?, perguntam para ele. "Eu sou". E justifica: " Porque acho que legalizado com imposto...isso precisa de um amadurecimento da sociedade."

