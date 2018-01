Soprano norte-americana perde peso e recupera contrato A soprano norte-americana Deborah Voigt, que foi demitida por estar acima do peso, foi contratada novamente pela companhia britânica Royal Opera House, após perder 61 kg depois de uma operação no estômago, declarou seu porta-voz, Albert Imperato. Deborah não pôde atuar em Ariadne em Naxos, de Richard Strauss, em 2004, porque a Royal Opera House achou que ela não ficaria bem no vestido preto que a personagem da ópera teria que usar, e decidiu então contratar uma intérprete com menos peso, a soprano alemã Anne Schwanewilms. Agora ela assinou um contrato de um ano (2007 a 2008) com a companhia, embora, segundo Imperato, a informação ainda não tenha sido anunciada oficialmente. "Ela está muito, muito animada", disse o porta-voz, em Nova York. "Foi muito triste quando ela não conseguiu atuar em Ariadne", acrescentou, dizendo que não sabe quanto Deborah estava pesando antes da cirurgia no estômago. Deborah foi operada em junho de 2004. "Ela decidiu se submeter à cirurgia por uma questão de saúde, era algo que ela já pensava em fazer há muitos anos, portanto a idéia nasceu bem antes do episódio do tal vestido preto", afirmou Imperato.