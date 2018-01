Sony vai lançar álbum 'novo' do guitarrista Jimi Hendrix

"Valleys of Neptune" traz gravações de estúdio que datam de 1969, o ano anterior à morte de Hendrix, aos 27 anos de idade, em Londres.

"Meu irmão Jimi se sentia em casa no estúdio", disse Janie Hendrix, diretora da empresa familiar Experience Hendrix LCC, criada para proteger um legado avaliado em dezenas de milhões de dólares.

"'Valleys of Neptune' mostra sua maestria no processo de gravação e revela que ele foi tão ímpar como inovador em gravações quanto como guitarrista. Seu brilho é evidente em cada uma dessas faixas preciosas", acrescentou.

O álbum terá várias canções que já são conhecidas dos fãs mais inveterados do guitarrista graças a gravações pirateadas, mas também haverá mais de 60 minutos de música de Hendrix até agora inédita.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Valleys of Neptune" vai incluir covers do clássico "Bleeding Heart", de Elmore James, e "Sunshine of Your Love", do Cream, além de versões de composições originais de Hendrix como "Ships Passing Through The Night" e "Lullaby For The Summer".

O disco faz parte de uma onda de relançamentos de música de Jimi Hendrix. Novas edições de "Are You Experienced?", "Axis: Bold As Love", "Electric Ladyland" e "First Rays of the New Rising Sun" vão todas sair no mesmo dia.

Janie Hendrix disse ao jornal LA Times que os herdeiros do guitarrista têm material suficiente para "uma década" de novos lançamentos, tanto musicais quanto em vídeo.

(Reportagem de Mike Collett-White)