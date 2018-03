Sony lança filme sobre Michael Jackson em outubro

A turnê This Is It, que Michael Jackson iniciaria, pouco antes de morrer vai virar filme a ser lançado em 30 de outubro pela Sony Pictures Entertainment e Sony Music Entertainment. O filme será feito a partir de cenas de ensaios gravadas em alta-definição e som digital na época em que o rei do pop preparava a turnê. O filme terá cenas em 3-D.

Veja também:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cena do ensaio do show de Michel Jackson, em 23 de junho deste ano. Foto: AP

Michael Jackson, que morreu de um ataque cardíaco em 25 de junho, de causa ainda não divulgada após autópsia, será visto no filme juntamente com depoimentos e entrevistas com amigos e pessoas que trabalharam com ele e as cenas gravadas no Staples Center de Los Angeles, onde o músico ensaiava para a turnê This Is It, a série de 50 shows que faria na O2 Arena em Londres.

A produção é feita em parceria entre a Sony, a AEG Live - produtora da turnê e o The Estate of Michael Jackson, sob o comando de John Branca e de John McClain, executivo musical e amigo da família há décadas.O dinheiro arrecadado vai para a Michael Jackson Family Trust, entidade que deverá receber todos os bens do cantor, segundo seu testamento.