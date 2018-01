Sony homenageia Pavarotti com CD nos 10 anos de morte

O mundo da música vai lembrar no próximo dia 6 os dez anos da morte do tenor Luciano Pavarotti e por esta ocasião a Sony Classical vai reunir em três discos todas as gravações que o italiano criou para o selo, incluindo várias raridades do compositor Giuseppe Verdi.

The Great Luciano Pavarotti é o nome do trabalho, que inclui um álbum de peças pouco escutadas de Verdi, obra da Orquestra da Scala de Milão, dirigida por Claudio Abbado e recentemente remasterizada a partir das fitas analógicas. Entre elas destacam-se Attila, Ernani e Les vêpres siciliennes.

O disco terá o concerto de Natal de 1999 na sala Konzerthaus, em Viena, que reuniu Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras, o trio mundialmente conhecido como Os Três Tenores, acompanhados do Coro de Crianças de Gumpoldskirchen e da Orquestra Sinfônica de Viena, dirigida por Steven Mercurio.

O álbum virá ainda com a gravação ao vivo do seu primeiro concerto na Piazza Grande, em Modena, sua cidade natal, com grandes sucessos da sua obra, como Lucia di Lammermoor e Rigoletto e canções italianas, como O Sole Mio e Torna a Surriento. EFE