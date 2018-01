Sony e BMG notificam à Comissão Européia projeto de fusão As empresas fonográficas Sony e BMG enviaram um novo projeto de fusão à Comissão Européia (CE), sobre o qual esta deverá se pronunciar até o dia 1.º de março, anunciou nesta quinta-feira o Executivo da União Européia. A autorização da CE ao primeiro projeto de fusão foi cancelada pelo Tribunal de Primeira Instância da UE em julho de 2006. As duas empresas apresentaram na quarta-feira à CE uma atualização do plano da operação que inclui informação para que os serviços de concorrência da CE possam avaliar a fusão nas atuais circunstâncias do mercado, informou o Executivo europeu. Em sua decisão, em julho, os juízes do Tribunal de Primeira Instância consideraram que a CE não mediu propriamente as conseqüências da fusão dos selos fonográficos da Sony e da BMG, que poderia levar as empresas a uma posição dominante no mercado. A ação contra a autorização da Comissão Européia foi apresentada em dezembro de 2004 pela associação de sociedades independentes de produção musical Impala.