Sonic Youth volta ao Brasil pelo festival Planeta Terra

Há grupos que são influenciados e há grupos que são influenciadores. A banda norte-americana Sonic Youth é do segundo grupo: influenciou meio mundo, do Pavement aos belgas do DAAU, de PJ Harvey ao Metric, do Wilco a Joanna Newson, do Placebo a Walkmen.

"Eu gosto muito de Libertines, de Babyshambles, são boas bandas. Mas uma banda como Sonic Youth nos inspira muito mais. De algum modo, nós continuamos a fazer aquilo que eles iniciaram", confessou Romeo Stodart, do grupo inglês The Magic Numbers.

"Exploro mais a habilidade de contar histórias com um suporte musical e com uma imagérie, de forma que as canções descrevam algo. Minhas maiores influências foram bandas como Cabaret Voltaire e Sonic Youth", revelou Mira Arroyo, do Ladytron.

Formado em 1981, em Nova York, o Sonic Youth acabou com a aparente oposição entre lirismo e rock pesado, entre poesia e microfonia. Reis do noise do Lower East Side nova-iorquino, espécie de filhote esquizofrênico do Velvet Underground, fazem um trabalho repleto de texturas minimalistas, cadenciado, tão sutil quanto explosivo. Nenhum compromisso com as convenções melódicas do rock tradicional.

Na visão do Sonic Youth, a cidade está cheia de rimas e sons e ruas e becos que mostram histórias invulgares. Contam essas histórias com um inferno de guitarras e teclados, passando do suave ao sinistro em minutos.

Que tipo de música é? "A diferença básica entre nós e o Nirvana é que nós não fazemos música pop e eles fazem", brincou uma vez a baixista e vocalista (e pintora diletante) Kim Gordon, do Sonic Youth, ao reverendo Fábio Massari. Ela, mais Thurston Moore (guitarrista e vocalista), Kim Gordon (baixo e vocais), Lee Ranaldo (guitarras e vocais) e Steve Shelley (bateria), mesmo sem querer, tornaram-se pais do grunge, da música alternativa. "Essas definições são criadas pela indústria", disse Moore.

Eles vieram ao Brasil em 2000 e 2005, e toda vez que vierem serão ainda fundamentais. Da primeira vez, vieram para o Free Jazz, e falaram à reportagem. "Nunca fizemos questão de tocar músicas mais antigas porque não nos consideramos uma banda de hits", disse Thurston Moore.

Além da banda Sonic Youth, o Planeta Terra Festival 2009 confirma também a vinda do cantor e compositor inglês Patrick Wolf.

O Planeta Terra

O festival começa em 7 de novembro no Playcenter, que manterá alguns brinquedos em funcionamento, e terá mais de dez atrações nacionais e internacionais. Confira os nomes já confirmados: Primal Scream, Maximo Park, The Ting Tings, Metronomy, N.A.S.A, Macaco Bong, Móveis Colonias de Acaju, Copacabana Club e EX! A programação inclui ainda o DJ e produtor francês Etienne de Crecy. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 70 e R$ 140. Opções de compra: internet (www.planetaterra.com.br), Call Center (11-2846 6000), bilheteria oficial (Citibank Hall) e pontos de venda. Censura: 18 anos.

No ano passado, o festival trouxe Kaiser Chiefs, Bloc Party, Offspring, The Jesus and Mary Chain, Mallu Magalhães e outros.

