Sondre Lerche, astro indie da Noruega, volta ao Brasil para mostrar disco 'Pleasure'

Foi no (e por causa do) Popload Festival de 2015 que Sondre Lerche viveu dois momentos importantes da carreira.

O primeiro, no palco da Audio Club, o artista norueguês extasiou quem lá estava com uma linda versão de Sentimentalist, uma favorita dos fãs, mesmo que pouco popular.

Noutra, já no Rio de Janeiro, reuniu fãs para um ensaio aberto na Praia Vermelha, para depois quase ser preso por se banhar nu no mar fluminense.

“Foi uma passagem fantástica”, relembra.

De volta ao País, o norueguês é atração do NorskFest, um festival dedicado à música do país nórdico, ao lado de Øystein Greni, vocalista e guitarrista da banda Bigbang.

Eles se apresentam no Rio nesta quinta, 30, no Teatro Rival, e em São Paulo na sexta, no Bar da Avareza.

Com um novo disco, chamado Pleasure, Lerche deixa o desespero sentimental do álbum anterior, Please (2014) para viver intensamente o prazer. “É uma montanha-russa de emoções”, explica.

No Rio de Janeiro

Quando: 30/11

Onde: Teatro Rival

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Cinelândia, Rio de Janeiro

Horário: 18h30

Ingressos: R$90 (inteira) R$45 (meia entrada)

Venda online aqui.

Em São Paulo

Quando: 01/12

Onde: Bar da Avareza

Endereço: Rua Augusta, 591 – Consolação, São Paulo

Horário: 19h

Ingressos: R$90 (inteira) R$45 (meia entrada)

Venda online aqui.