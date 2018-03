Festival Sónar anuncia restante das atrações e 'meia-entrada social'

O retorno do Sónar a São Paulo completa sua primeira etapa com o anúncio das três últimas atrações do dia do evento dedicado à música e tecnologia nas suas formas mais avançadas. As três vagas restantes serão preenchidas pelo brasileiro Zopelar, o espanhol Pional e a chilena Valesuchi, revela o Estado com exclusividade.

O trio latino completa o line-up já bastante abastecido com os bambambãs The Chemical Brothers e Hot Chip e os emergentes Brodinski, da França, e o inglês Evian Christ.

A vanguarda mundial estará na capital paulista entre os dias 24 e 28 de novembro – no último dia, será realizado o SónarClub, no Espaço das Américas, que concentrará as performances musicais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Será a terceira passagem do festival nascido em Barcelona por São Paulo. Em 2004, chegou e deixou boa impressão, trazendo nomes responsáveis por revigorar os ouvidos de aficionados por música, como o LCD Soundsystem, quando o projeto de James Murphy ainda dava os primeiros passos.

Depois de um longo período distante do Brasil, o Sónar voltou com tudo em 2012. Uma ostentação de sucesso, com cerca de 30 mil pessoas e 48 atrações. Entre os nomes de peso, vieram Kraftwerk, Justice, Mogwai, Flying Lotus e James Blake. No ano seguinte, a bolha dos festivais estourou e o Sónar sofreu o impacto disso também. A versão 2013 chegou a ser anunciada, mas acabou cancelada.

Ajuste. Chamado originalmente de Festival Internacional de Música Avançada e Arte New Media, o Sónar assustou seus fãs quando anunciou o valor dos ingressos para esta edição: R$ 550 (a inteira). Houve quem reclamasse nas redes sociais ou fizesse piada. Com a ideia de facilitar o acesso do público ao festival, será promovida a “meia-entrada social”, que garantirá os mesmos 50% de desconto no valor do bilhete a todos aqueles que doarem um livro em bom estado na porta do evento.