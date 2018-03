Sónar anuncia Cee Lo Green

SÃO PAULO - O Sónar anunciou a vinda de Cee Lo Green ao País. O músico tocará no festival em 12 de maio. A dupla Chromeo, Skream, Flying Lotus, Rustie, James Holden, KTL, Criolo e Nedu Lopes também foram anunciados nesta terça-feira, 6, pela organização do evento.

Os artistas se juntam a nomes como Björk, Justice e cerca de outras 50 atrações, que tocam no Parque Anhembi nos dias 11 e 12 de maio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As entradas para o festival custam entre R$ 115 (meia para um dia) e R$ 400 (inteira para os dois dias) e estão à venda no site do Sónar.

Cee Lo Green já havia sido escalado para um festival no Brasil no ano passado, o Urban Music, mas sua apresentação foi cancelada.