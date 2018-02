Som na caixa

Música para criança também é assunto de gente grande. E já faz tempo que ela não é só cantiga de roda e de ninar. Tanto que alguns artistas que faziam música para gente grande agora também fazem para criança, viu só? A cantora Adriana Calcanhotto, por exemplo, até ganhou outro nome: Adriana Partimpim. E a banda Pato Fu acabou fazendo um disco só com instrumentos de brinquedo. E sabe como surgiu o Pequeno Cidadão? Os filhos estudavam no mesmo colégio e ficaram amigos. Pois é. Agora, estes artistas vão tocar juntos em um festival daqui a duas semanas e nós resolvemos descobrir como eles voltaram a ser crianças através da música.

# PEQUENO CIDADÃO

Já pensou uma mãe chupando chupeta?

Já pensou um pai chupando chupeta?

E uma vó de bobs e chupeta?

E um vovô de bengala e chupeta?

Todo mundo uma hora tem que se libertar

Quando eu era pequena eu joguei

a minha no mar.

Tchau, Chupeta Taciana Barros e Arnaldo Antunes

Salada. O tipo de som criado pela banda é o MPC (Música Psicodélica para Crianças). É uma mistura só. Tem rock, pop, eletrônico e até samba.

Kit. Além do CD, eles também lançaram um DVD com clipes de todas as músicas e um livro chamado A Fantástica Viagem do Pequeno Cidadão. Lá, um menino passeia por vários planetas nas asas de um enorme pássaro.

Reunião. O projeto é formado pelos artistas Arnaldo Antunes, Edgard Scandurra, Taciana Barros e Antonio Pinto, e seus filhos. Todo mundo canta ou toca alguma coisa.

Pontaria. A música X foi composta pela Manu, de 8 anos (filha de Antonio Pinto). Quando ela andava de bicicleta na casa dos avós, gostava de passar em cima de um X desenhado no chão.

# PALAVRA CANTADA

O que que tem na sopa do neném?

O que que tem na sopa do neném?

Será que tem espinafre?

Será que tem tomate?

Será que tem feijão?

Será que tem agrião?

É um, é dois, é três...

Sopa Sandra Peres

História. O grupo é formado por Sandra Peres e Paulo Tatit. Eles fazem canções para crianças há 16 anos.

Tempo. Sandra acredita que a música para criança não envelhece. "A criança vai sempre ser criança", conta. "Vai sempre gostar de brincar de boneca e de carrinho."

Ritmos. Eles gostam de explorar os diferentes tipos de som do Brasil.

# PATO FU

Quando o inverno chegar

Eu quero estar junto a ti

Pode o outono voltar

Que eu quero estar junto a ti

Porque...

É primavera

Te amo!

É primavera

Te amo

Meu amor...

Primavera (Vai Chuva) Cassiano e Sílvio Rochael

Brincadeira. O álbum mais recente da banda (e o primeiro para crianças) se chama Música de Brinquedo. São canções famosas, só que tocadas com instrumentos de brinquedo.

Desenho. A ideia veio do Snoopy’s Beatles, um disco com os personagens do desenho Snoopy cantando antigos sucessos dos Beatles (com brinquedos).

Memória. A vocalista, Fernanda Takai, se sentiu muito à vontade durante as gravações. "Eu nunca abandonei a minha criança interior", conta.

Turma. As músicas também têm vozes de crianças. Elas até foram para o estúdio e fizeram tudo em menos de três horas. "Ou seja, brincaram de gravar disco", conta Fernanda.

# ADRIANA PARTIMPIM

Borboletas brancas

São alegres e francas

Borboletas azuis

Gostam muito de luz

As amarelinhas

São tão bonitinhas

E as pretas, então

Ó, que escuridão.

As Borboletas Cid Campos e Vinicius de Moraes

Apelido. Quando Adriana Calcanhotto era pequena (e nem sonhava em ser cantora), toda vez que alguém lhe perguntava o nome, ela respondia: Adriana Partimpim. Até hoje, é assim que ela é chamada pelo pai.

Projeto. O primeiro álbum para crianças da cantora só veio em 2004 (depois de ela ter lançado outros cinco para adultos).

Bagunça. Mais de 30 crianças participaram das gravações do Adriana Partimpim Dois, de 2009. "Foi algo parecido com um furacão dentro de um estúdio", lembra. "Sendo que furacões não jogam brigadeiros no teto."

Guia. Chico Buarque e Vinicius de Moraes foram inspirações para Adriana. Eles também têm trabalhos infantis, como o disco Saltimbancos, de 1977.

Bugigangas. Ela visitou muitas lojas de brinquedo no mundo inteiro. "Traumatizei minhas produtoras com a bagagem nas viagens", conta.

# NOSSA LISTA MUSICAL PARA...

Pequeno Cidadão

...ouvir antes de dormir: Meu Anjinho

...jogar bola na escola: Futezinho na Escola

...quem não é mais bebezinho: Tchau Chupeta

Palavra Cantada

...crescer fortinho: Sopa

...quem não quer dormir à noite: Trilhares

...esperar a hora do almoço: Fome Come

Pato Fu

...apreciar a natureza: Primavera (Vai Chuva)

...acabar com as guerras: Todos Estão Surdos

...chacoalhar a cabeça: Live and Let Die

Adriana Partimpim

...comer a salada na hora do almoço: Alface

...viajar: Trenzinho do Caipira

...aprender o nome dos bichos: O Homem Deu Nome a Todos Animais

