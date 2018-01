Solo inédito de George Harrison é descoberto

SÃO PAULO - Foi descoberto um solo inédito de George Harrison para a música Here Comes The Sun. A cena pode ser vista nos extras do DVD do documentário George Harrison: Living in the Material World, dirigido por Martin Scorsese. O vídeo foi reproduzido pelo site da revista britânica NME.

O trecho da canção lançada pelos Beatles no álbum Abbey Road, em 1969, acabou sendo encontrado nos estúdios de Londres pelo filho do britânico, Dahni Harrison, e o ex-produtor do grupo George Martin.

Dahni Harrison, George Martin e seu filho, Giles Martin, descobriram o solo enquanto escutavam as gravações originais de Here Comes the Sun em frente a uma mesa de mixagem.

Dahni afirmou ter ficado bastante surpreso com o novo trecho do hit e alegou não fazer ideia da existência do solo.

A faixa do disco Abbey Road é um dos maiores sucessos do quarteto de Liverpool. Here comes The Sun já foi gravada por artistas como Peter Tosh, Nina Simone e Ghost.

O documentário de Scorsese sobre George Harrison, que conta com as participações de Paul McCartney, Yoko Ono e Eric Clapton, foi exibido nos Estados Unidos pelo canal HBO e no Brasil durante o Festival do Rio do ano passado.