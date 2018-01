Solo de guitarra de Led Zeppelin eleito o melhor da história A música Stairway to Heaven, da banda britânica de rock Led Zeppelin, foi eleita o melhor solo de guitarra de todos os tempos, segundo uma enquete da revista Total Guitar. A música, do quarto álbum do grupo, Led Zeppelin IV (1971), é considerada um dos melhores temas de rock já compostos, e é uma das mais pedidas nas emissoras de rádio britânicas e norte-americanas. Stairway to Heaven superou na pesquisa canções muito famosas, como Eruption, do Van Halen, que ficou em segundo; Paradise City, do Guns n´Roses; e Hotel California, do The Eagles. A enquete, que será publicada no próximo número da revista - nas bancas no dia 29 - contou com a participação de dois mil leitores, entre eles professores de música e guitarristas profissionais. O diretor da revista, Stephen Lawson, assegurou que não ficou surpreso com o resultado, já que o solo de Jimmy Page "está estruturado de uma forma brilhante". Também ficaram entre os dez primeiros Enter Sandman, do Metallica; Crossroads, do Cream; Voodoo Child, de Jimi Hendrix; e Bohemian Rhapsody, do Queen. James Patrick Page, conhecido como Jimmy Page, foi membro fundador dos Led Zeppelin e é considerado um dos maiores guitarristas do rock, junto com Eric Clapton, Jeff Beck e Jimi Hendrix.