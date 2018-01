'Sobrevivente' dos anos 90, Primal Scream toca em SP

Banda nasceu em Manchester, terra do Oasis. Foto: Divulgação

SÃO PAULO - Veterano do brit pop, o Primal Scream se lançou em 1987, bem antes do estouro do Oasis e Blur, que lideraram as paradas na Europa nos anos 90 e que não existem mais. Um dos integrantes que desde o início integra o time do vocalista Bobby Gillespie é o folclórico baixista Gary 'Mani' Mounfield, ex-integrante da clássica formação do Stone Roses, banda que deu suporte a toda uma geração. Sua banda é atração do Planeta Terra, no dia 7, em São Paulo. O grupo apresentará músicas do último disco, "Beautiful Future", de 2008, e uma mescla dos outros oito álbuns de carreira, entre eles o clássico "Screamadelica", de 1991.

"Conversei com o Noel (Gallagher, guitarrista e líder do Oasis) e ele me disse que não queria mais tocar com o Liam (Gallagher, vocalista e irmão de Noel). É uma pena, mas eles deixarão um grande legado", fala Mani por telefone, com um sotaque que deixa claro seu berço: a cidade de Manchester, mesma que revelou o Oasis.

Conhecido pela vida de festas, Mani diz que está fora das drogas e das bebidas há dois anos. "Estou velho, com 46 anos, deixo as festas e tudo mais para integrantes de grupos como o Arctic Monkeys, que têm idade pra serem meus filhos." Por falar em novas bandas, o baixista diz não gostar de nenhuma: "Elas me irritam profundamente. É tudo muito parecido, certinho, ninguém se arrisca a nada. Os caras só pensam no dinheiro."

Ele vê a postura contrária do Primal Scream como crucial para torná-los um dos únicos sobreviventes da sua geração. "Sempre mudamos, nunca fizemos a mesma coisa. Não ficamos na zona de conforto. Se fizéssemos o mesmo álbum sempre seria um saco, eu não estaria aqui tocando."

A pergunta que não poderia faltar é sobre uma possível volta do Stone Roses. "Eu nunca digo nunca, mas hoje em dia o Ian Brown (vocalista) está fazendo sucesso e o John Squire (guitarrista) também. Veremos". As informações são do Jornal da Tarde.