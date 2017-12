Sob forte emoção, corpo de Cristiano Araújo é enterrado em Goiás

GOIÂNIA - Familiares, amigos, músicos e milhares de fãs se despediram na manhã desta quinta-feira, 25, do cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto aos 29 anos, vítima de um acidente automobilístico na madrugada de quarta. O cortejo com o caixão transportando o corpo do cantor percorreu cerca de 15 quilômetros até o Cemitério Jardim das Palmeiras, onde já ocorria o velório da namorada do sertanejo, a estudante Allana Moraes, 19, que também morreu no acidente.

O enterro aconteceu às 11h55. Um trajeto especial havia sido preparado para a passagem do cortejo que iniciou por volta de 10h. O corpo foi transportado com honras militares em um caminhão do Corpo de Bombeiros, junto com alguns dos familiares do cantor, como o pai, João Araújo, que se emocionou diversas vezes e, no cemitério, chegou a se sentar no chão, na beira da cova, segurando rosas, num choro convulsionado.

O pai do cantor foi um dos maiores incentivadores da carreira de Cristiano Araújo, iniciada ainda na infância. A mãe, Zenaide Melo, passou mal durante o enterro, ocorrido algumas horas depois do sepultamento de Allana que, por opção da família da jovem, foi realizado por volta das 10h30 no mesmo cemitério. Vários artistas do universo sertanejo estiveram no velório e no cemitério, como Henrique e Juliano, Guilherme que faz dupla com Santiago, Bruno da dupla com Marrone, Mariano, que canta com Munhoz, e o cantor Leonardo que perdeu o irmão cantor Leandro em 1998 em uma data próxima, 23 de junho e hoje ocupa um dos túmulos mais visitados do mesmo cemitério.

Separadas por cordões de isolamento acompanhados pela Polícia Militar, com flores nas mãos, as pessoas cantavam alto pelos corredores do cemitério os sucessos de Cristiano Araújo. O tio do cantor, Djalma Santo, resumia em entrevistas o sentimento de perda: "O que há de fazer? A vida nos reserva essa trágica surpresa". Fãs vieram de outros estados e de cidades do interior goiano, alguns em ônibus fretados, para uma comovida despedida que teve início no velório na noite de quarta, no Palácio da Música, espaço dentro do Centro Cultural Oscar Niemayer, em Goiânia. Durante toda a madrugada eles rodearam o local, formando uma gigantesca fila de gente consternada, uns cantando as canções, outros aplaudindo como demonstração de afeto pelo ídolo. A estimativa é que tenham passado apenas pelo velório cerca de 50 mil pessoas.

As coroas de flores enviadas foram tantas que foram transportadas de caminhão até o cemitério. Sobre o caixão do sertanejo as bandeiras do Brasil e do time de futebol goiano Vila Nova, de quem Cristiano Araújo era torcedor fiel.

Investigação. A causa do acidente que matou o cantor e a namorada está sendo investigada pela Polícia Civil de Goiás. Os dois sobreviventes, o segurança Ronaldo Miranda, 40, que dirigia o carro, e o empresário Víctor Leonardo, que também seguia na Range Rover, afirmaram que um pneu do carro estourou. O veículo, que tinha só dois meses de uso, capotou várias vezes e ficou totalmente destruído. A Polícia Rodoviária Federal informou que as vítimas fatais estavam no banco de trás e não usavam cinto de segurança. Apontou também que havia sinais de excesso de velocidade e a suspeita de que o motorista possa ter cochilado ao volante. O exame do Instituto Médico-Legal apontou que uma hemorragia interna matou Araújo, vítima também de politraumatismo.

A morte súbita do cantor impactou a agenda shows no Nordeste neste mês, onde ele cantaria todos os dias restantes das Festas Juninas, iniciando por ontem, em Caruaru (PE), onde houve um minuto de silêncio pela perda trágica e o cancelamento da última apresentação da noite. Para julho o cantor tinha 17 shows agendados e se preparava para sua primeira turnê internacional.