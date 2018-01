Sob escolta policial, Britney Spears volta a ser internada

A cantora americana Britney Spears foi levada por uma ambulância na madrugada desta quinta-feira, 31, de sua casa em Los Angeles para um hospital, onde será submetida a uma avaliação sobre sua saúde mental, informa o site do jornal Los Angeles Times. Britney, de 26 anos, foi assistida pela polícia em sua mansão pouco antes da 1h (7h de Brasília) e levada ao centro médico UCLA, afirma o jornal. Acompanhando a ambulância, um dispositivo policial de mais de doze motocicletas, dois 4x4 e dois helicópteros facilitou a saída da cantora de sua residência, a segunda que ocorre nestas circunstâncias em menos de um mês. As autoridades foram à residência de Britney após receber uma ligação de seu psiquiatra, e com as medidas de segurança suficientes para evitar que - como ocorreu semanas antes - a avalanche de jornalistas e fotógrafos dificultasse a transferência da cantora. A cantora norte-americana, cuja vida pessoal é marcada por escândalos nos últimos meses, perdeu a guarda de seus filhos Sean Preston, de 2 anos, e Jayden James, de 1 anos, em outubro, mas havia sido autorizada a ver as crianças três vezes por semana, sob monitoramento judicial. Em 4 de janeiro, as visitas foram suspensas após Britney ter se recusado a devolver os meninos ao ex-marido, Kevin Federline, e ter se trancado no banheiro em meio a um ataque histérico. Neste episódio, ela também acabou sendo levada ao hospital e ficou internada por dois dias.