Sob chuva, Sepultura toca para milhares de cubanos em Havana

Sob chuva, o grupo Sepultura se apresentou na noite de sábado para milhares de cubanos fãs de rock pesado, que se reuniram na Tribuna Antiimperialista de Havana. Com muitas canções recentes e alguns de seus clássicos, a banda brasileira apresentou um repertório que várias pessoas provenientes de províncias do interior da ilha aguardavam com ansiedade desde o começo do dia. O show foi uma oportunidade única para muitos, já que raramente grupos internacionais do primeiro escalão se apresentam no país. Em sua primeira apresentação em Cuba, o Sepultura tocou boa parte das músicas do disco "Dante XXI". Além disso, apresentou algumas das canções que farão parte de seu próximo trabalho, todas elas recebidas com entusiasmo pela platéia. Embora a previsão do Instituto da Música, que esperava 50 mil pessoas no local do show, não tenha se cumprido, a Tribuna Antiimperialista ficou cheia de pessoas com cabelos compridos e blusas pretas. A performance da banda brasileira foi gravada e, conforme antecipado dias atrás pelos integrantes da banda, fará parte de um material que será editado junto com outras apresentações feitas em diferentes lugares do mundo. Fotos: EFE