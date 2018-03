Só se pagar antes

Músicos pernambucanos declararam nesta semana pelas redes sociais que não tocarão no carnaval do Recife em 2013. Eles reclamam do descumprimento de prazos para pagamento de cachês pela prefeitura e governo do Estado de Pernambuco. Alessandra Leão, compositora, escreveu um texto em seu blog no último domingo, explicando os motivos pelos quais ela e seu parceiro Rodrigo Caçapa não se apresentarão: "Cansamos de critérios de seleção confusos e obscuros. Cansamos de aceitar e esperar que na próxima vez fosse diferente". No dia seguinte, o compositor China engrossou o coro com o texto Não vou tocar no carnaval de PE este ano. Ele conta que já passou até 11 meses sem receber por um show que tinha feito.

Os primeiros a declarar que não participariam no carnaval recifense em 2013 foram os músicos da Nação Zumbi, pelo Twitter, em maio do ano passado. A banda atualmente está em recesso, mas o baterista Pupillo Oliveira garante que, se estivessem na ativa, só tocariam caso recebessem todo o cachê antes do espetáculo, como é regular em outros shows que fazem.

As críticas são dirigidas a eventos do governo estadual e da prefeitura do Recife. No caso do carnaval, a administração da festa no Recife e em Olinda é feita pela prefeitura e orçada em cerca de R$ 30 milhões. O Estado, além de promover o carnaval no interior, realiza ainda 12 festas pelas zonas de Pernambuco ao longo do ano, inclusive o Festival de Inverno de Garanhuns, que também é criticado pela inadimplência - o cachê que Alessandra e Caçapa deveriam receber em julho, diz ela, só foi entregue em novembro.

Severino Pessoa, presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, afirmou que os governos estadual e municipal se reuniram na quarta e garantiram que os pagamentos do carnaval deste ano serão quitados até o fim de fevereiro. Para ele, os atrasos são causados pelas produtoras. "Muitas vezes o artista não recebe a informação da sua produtora, seus representantes devem documentos que eles nem sabem e isso dificulta o processo de pagamento, que é burocratizado por se tratar de dinheiro público."

O músico Fábio Trummer, vocalista da banda Eddie, diz ter sido um dos primeiros a cobrar em shows os atrasos, há três anos. "A gente acredita que tem direito a essa verba, porque movimentamos uma certa economia cultural, geramos empregos, pagamos estúdios. Mas estamos exigindo um conserto dessa máquina que há muito tempo vem falhando, nos desrespeitando." Neste ano, a banda ainda não sabe se tocará: diz não aceitar as condições dos outros anos, mas acredita que pode haver uma mudança por conta da nova gestão, assumida pelo prefeito Geraldo Júlio (PSB), no início do ano.

O carnaval do Recife, um dos mais conhecidos do País, se destaca pelo bordão multicultural, de que dá espaço a artistas locais, à produção musical do interior (como as nações de maracatus, coco, ciranda, frevo, afoxé, caboclinho), e a músicos com carreira consolidada nacionalmente. A cidade ganha diversos polos de shows, com programação de qualidade na periferia e nos grandes palcos no centro, além de desfiles de grupos de música popular pelas ruas.