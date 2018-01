Snow Patrol é a banda britânica mais ouvida no Reino Unido

A música do grupo norte-irlandês de pop-rock Snow Patrol foi mais ouvida no Reino Unido durante este século que a de outros grandes artistas da província britânica, como Van Morrison e o já falecido Gary Moore. Em 2011 a banda se apresentou no Rock In Rio.

Segundo a lista divulgada nesta quinta-feira pela empresa de licenças musicais do Reino Unido PPL, o Snow Patrol ocupa o primeiro lugar quanto à frequência de aparição de artistas norte-irlandeses em programas de televisão e rádio deste país desde 2000.

Atrás aparecem Van Morrison e o cantor Feargal Sharkey, que iniciou carreira solo após liderar durante as décadas de 70 e 80 o grupo de punk-rock The Undertones, nono nesta relação.

Embora quase todos os membros do Snow Patrol sejam norte-irlandeses, o quinteto foi formado em 1993 na Universidade de Dundee (Escócia) e entre os seus sucessos se destacam "Chocolate", "Run" e "Chasing Cars", este último incluído no seu disco "Eyes Open", com o qual a banda se tornou líder de vendas no Reino Unido em 2006.

Na quarta posição desta lista aparece o grupo Ash, seguido pelo trio de indie rock Two Door Cinema Club e o produtor de música eletrônica David Holmes.

Gary Moore, o lendário guitarrista de blues e rock de bandas como Thin Lizzy e Skid Row, que faleceu em 2011, é o sétimo e o The Divine Comedy, liderado por Neil Hannon, alcançou o oitavo posto, graças músicas como "National Express" e "Everybody knows that I love you".

Van Morrison volta a aparecer na lista com o "Them", banda que formou em 1964 e com a qual ficou conhecido internacionalmente graças a clássicos como "Gloria", "Baby, Please Don't Go" e "Here Comes the Night".