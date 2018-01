Snoop Dogg é preso por suspeita de uso de drogas A polícia de Estocolmo prendeu o rapper americano Snoop Dogg, junto com uma mulher de aproximadamente 20 anos, na madrugada desta segunda-feira, 12, por suspeita de uso de drogas, informou um policial. Snoop Dogg, de 35 anos, cujo nome real é Calvin Broadus, foi detido à 1h25 e solto quase quatro horas mais tarde, disse o sargento Matts Brannlund, da polícia de Ostermalm. "Ele foi preso por consumo de narcóticos. O uso de drogas é ilegal na Suécia, ou mesmo a presença delas no organismo", disse o sargento. "É possível perceber que uma pessoa consumiu entorpecentes, observando seus olhos e movimentos. A polícia suspeitou que ele tivesse usado drogas." Snoop Dogg apresentou-se no Globe Arena, em Estocolmo, no domingo, e estava previsto para cantar no Spektrum, em Oslo, na segunda-feira, com o rapper Sean "Diddy" Combs, como parte de uma turnê européia conjunta dos dois. A Atomic Agency, que está promovendo o show em Oslo, informou que Dogg já está a caminho da capital da Noruega. Brannlund disse que a polícia obteve amostras corporais de Snoop Dogg e da mulher e as enviou para serem examinadas em laboratório. Os resultados devem ficar prontos em duas a três semanas, e, se os testes confirmarem o consumo de drogas, o rapper pode ser multado. O valor das multas, nesse caso, é condicionado aos recursos do infrator. "Se ele ganha muito, a multa pode chegar a US$ 280", disse o policial. A polícia disse que Dogg e a mulher, também estrangeira, estavam andando de carro no centro de Estocolmo na companhia de mais uma pessoa. O nome da mulher não foi revelado. Snoop Dogg foi detido em Los Angeles em janeiro por porte de armas, depois de a segurança do aeroporto ter encontrado em sua bagagem algo que a polícia afirmou ser um cassetete dobrável.