Snoop Dogg é preso na Califórnia Snoop Dogg, cujo nome real é Calvin Broadus, foi preso às 3h45 de quinta-feira no Aeroporto Bob Hope, segundo informou a polícia. Ele pagou fiança de US$ 35 mil e deverá comparecer a um tribunal para explicações no dia 12 de dezembro. A polícia aeroportuária barrou o rapper em uma zona de desembarque por uma violação de trânsito. Quando policiais vistoriaram o veículo encontraram uma arma e maconha, de acordo com a polícia. "Não há fundamento para sua prisão", disse o advogado do rapper, Donald Etra. "Acreditamos que assim que o caso for esclarecido, todas as acusações serão retiradas". O gabinete da promotoria do distrito de Orange County vem considerando acusações contra Snoop Dogg depois que as autoridades descobriram, no mês passado, um bastão dobrável de 50 centímetros em suas malas enquanto ele embarcava em um vôo no Aeroporto Internacional John Wayne. O rapper foi condenado em 1990 por posse de cocaína e acusado de posse ilegal de armas em 1993. Ele alegou culpa em troca de três anos de liberdade condicional e uma promessa de fazer anúncios públicos contra a violência. Ele também já foi absolvido de uma acusação de assassinato em 1996 pela morte de um membro de uma gangue que foi morto a tiros que partiram de um veículo no qual estava Snoop Dogg.