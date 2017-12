Snoop Dogg é acusado de envolvimento com drogas e armas O rapper Snoop Dogg foi acusado formalmente na terça-feira, 10, de vender ou transportar maconha e de possuir ilegalmente uma arma. O caso é decorrente de sua prisão, em outubro, em um aeroporto de Los Angeles. Se for considerado culpado das duas acusações, o artista de 35 anos, cujo nome real é Calvin Broadus, pode ser sentenciado a até quatro anos de detenção em penitenciária estadual. Snoop Dogg deve comparecer ao tribunal novamente nesta quarta-feira para ser citado. Dogg foi preso em 25 de outubro, depois que a polícia o prendeu no aeroporto de Burbank, perto de Los Angeles, por deixar seu carro por tempo demais numa área de embarque e desembarque de passageiros. No automóvel, foram encontradas armas e maconha. Promotores disseram que não puderam comprovar que a arma encontrada no carro de Dogg naquele dia pertencesse a ele, mas, numa revista posterior na residência do rapper, foi encontrada outra arma de fogo. Dogg está sendo acusado de ser um criminoso condenado de posse de uma arma de fogo, devido à sua condenação criminal, em 1990, por posse de drogas para venda. Em novembro, o rapper foi acusado de posse de arma letal quando a polícia o flagrou tentando passar pela segurança do aeroporto John Wayne, de Orange County, com um cassetete dobrável. Em março, a polícia de Estocolmo deteve Dogg por suspeita de uso de entorpecentes.