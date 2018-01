Smiths, Nine Inch Nails e N.W.A. estão entre os indicados para o Hall da Fama do Rock n' Roll

A banda Nine Inch Nails, a ícone pop Janet Jackson e o grupo dos anos 1970 Chicago estão entre os indicados para o Rock n' Roll Hall of Fame em 2016, conforme anunciou a instituição nesta quinta-feira, 8. Os ingleses do The Smiths, o grupo de rap N.W.A. também foram indicados, pela primeira vez este ano.

A lista eclética deste ano também inclui as bandas Yes, The Cars, Deep Purple e Cheap Trick, além de Steve Miller, Chaka Khan e o Chic - que já foi indicado mais de 10 vezes sem conquistar a nominação.

Artistas são elegíveis para o Hall da Fama 25 anos depois do lançamento do primeiro álbum. Mais de 800 artistas, profissionais da indústria da música e historiadores decidirão quem serão os nominados. Fãs também poderão votar.

Os escolhidos ganham um espaço no Rock and Roll Hall of Fame em Cleveland, EUA, que tem exibições, programas educacionais, uma biblioteca e arquivos. Os nominados serão conhecidos em dezembro, e a cerimônia ocorre no dia 8 de abril em Nova York.