Smashing Pumpkins marca shows para celebrar 20.º aniversário

A banda Smashing Pumpkins vai fazer shows nos próximos meses para comemorar seu 20.º aniversário. De acordo com o site do grupo (http://www.smashingpumpkins.com/), a banda liderada por Billy Corgan vai passar por "locais menores" em uma turnê em agosto, nas quais haverá "música e arranjos únicos". Até agora, a única data anunciada é o dia 9 de agosto, em Hammond, Indiana. Em novembro, o aniversário será comemorado em casas maiores em Nova York, Chicago, Los Angeles e em outras cidades ainda a ser anunciadas. Outros shows, com foco no primeiro disco da banda (Gish, de 1991), estão marcados para 2009, em cidades ainda não divulgadas.