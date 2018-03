Smashing Pumpkins contrata baterista de 19 anos

O líder da banda americana de rock alternativo The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, contratou um baterista de 19 anos para fazer parte do grupo e substituir Jimmy Chamberlin, informou nesta quarta-feira, 19, a imprensa americana.

Mike Byrne, nascido em Portland, Oregon, fará sua estreia oficial com a banda em seu próximo disco de estúdio, e participará dos primeiros shows ao lado de Corgan em uma turnê pela Califórnia junto ao grupo convidado Spirits in the Sky.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou super emocionado por tocar com o grupo", disse Byrne em declarações reproduzidas na página oficial da banda. "É um sonho que se tornou realidade", acrescentou.

Byrne, que já tocou em bandas independentes de Portland como Moses, Smell The Roses ou The Mercury Tree, soube que o grupo buscava um novo baterista após Chamberlin deixar o Smashing Pumpkins, e decidiu enviar seu material.

Corgan gostou do que ouviu e convidou o jovem a fazer um teste em Los Angeles. "Houve cerca de mil pessoas que enviaram material, mas Mike se destacou porque tem esse fator X, uma grande mistura de força e velocidade", comentou o autor de canções como "Tonight, Tonight" ou "Bullet with Butterfly Wings".

"Estou entusiasmado por trabalhar com ele. Realmente merece esta oportunidade. Acho de coração que ele me levará a ser um músico melhor", acrescentou Corgan.

Byrne aprendeu a tocar bateria quando tinha 11 anos e formou sua primeira banda aos 15. Entre suas influências musicais estão Mogwai, Maserati e os próprios Smashing Pumpkins, os quais viu ao vivo há dois anos.

"Vamos começar do zero e ver como nossas influências encaixam para dar com algo totalmente diferente", afirmou o jovem.