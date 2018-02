Smashing Pumpkins anuncia turnê com formação clássica quase completa

LOS ANGELES - A banda Smashing Pumpkins se reunirá para fazer uma turnê de shows pela América do Norte, segundo informou o grupo nesta quinta-feira, 15, pelas redes sociais.

O vocalista e guitarrista Billy Corgan se juntará ao guitarrista James Iha e ao bateria Jimmy Chamberlin, mas não contarão desta vez com a baixista D'Arcy Wretzky, que era a quarta componente da formação clássica da banda.

Diante dos rumores crescentes nos últimos dias sobre o retorno do grupo, D'Arcy Wretzky disse que não tinha sido convidada para voltar ao Smashing Pumpkins. Os demais integrantes argumentaram que a convidaram para voltar à banda diversas vezes.

Com o nome Shiny And Oh So Bright, a turnê começará no dia 12 de julho em Glendale (Arizona, EUA) e passará por outras cidades da América do Norte como Houston, Atlanta, Miami, Nova York, Toronto e Los Angeles antes de finalizar no dia 7 de setembro em Nampa (Idaho, EUA).

Smashing Pumpkins adiantou que nestes shows só serão tocadas músicas dos primeiros cinco álbuns. Fundada no final dos anos 80 em Chicago, a banda foi uma das mais populares do rock alternativo no mundo todo nos anos 90 graças a álbuns como Siamese Dream (1993) e Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995). Brigas, mudanças e depressão entre os componentes interromperam a trajetória do grupo.