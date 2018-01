Slipknot justifica 'promoção' para headliner do Rock in Rio com show enérgico

Um grande filme de terror: este foi o cenário do show do Slipknot no Palco Mundo na noite desta sexta-feira, 25, no Rock in Rio. Os mascarados fizeram a Cidade do Rock explodir com hits dos mais de 20 anos de carreira. 'Vermilion', 'Before I Forget' e 'Duality' levaram o público ao delírio.

A performance, no entanto, não superou a apresentação antológica de 2011, quando o DJ Starscream chegou a pular da estrutura da house mix (lugar onde ficam os técnicos de som), de uma altura de quase 4m de altura e caiu de costas para o público, que o segurou.

Apesar do excelente show, o Slipknot foi prejudicado pelo público visivelmente inferior comparado aos outros dias dias do festival. Nunca foi tão fácil circular pela Cidade do Rock. Os espaços eram visíveis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vocalista Corey Taylor ainda pediu para que o público cantasse parabéns para Michael Shawn Crahan, percussionista da banda que fez aniversário na última quinta-feira, 24.

O Skipknot justificou sua "promoção" para headliner do Rock in Rio com um show intenso. Canções do disco '.5: The Gray Chapter', lançado em outubro de 2014, após 6 anos sem um álbum de estúdio, também deram uma nova cara para a apresentação.

Corey Taylor falou bastante durante o show. Apaixonado pelo Brasil, conversou com o público por mais de 1 hora.