Slipknot divulga teasers de novo álbum

Para aumentar a expectativa dos fãs, a banda Slipknot divulgou dois teasers do novo álbum que será lançado ainda este ano. Os vídeos podem ser vistos em uma plataforma interativa do site da banda ou em postagens no YouTube.

Os dois vídeos são curtos, mas dão um panorama do que está por vir com o lado sombrio típico da banda americana.O último trabalho deles foi em 2008 com o disco All Hope is Gone. Depois disso, o grupo entrou em luto com a perda do baixista Paul Gray, que morreu de overdose acidental de morfina em 2010.

Veja os vídeos: