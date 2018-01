Slayer anuncia sua última turnê mundial

LOS ANGELES - O Slayer, uma das bandas mais populares e admiradas do metal nas últimas décadas, anunciou que vai fazer sua última turnê mundial.

"O final está próximo... Slayer vai sair em turnê pelo mundo uma vez mais", diz um vídeo postado nas redes sociais da banda, sem mais detalhes sobre os shows.

Fundada na década de 1980 na Califórnia, o Slayer foi uma das bandas pioneiras do trash metal, estilo acelerado e contundente do gênero, junto a outras referências como o Anthrax, Megadeth e Metallica, graças a álbuns clássicos como Reign in Blood (1986).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Slayer tenta curar a dor da perda de Jeff Hanneman: 'Foi difícil sem ele', diz guitarrista

Seu disco mais recente é Repentless, de 2015.

Na formação do Slayer permanecem dois membros originais: o baixista e vocalista Tom Araya, de origem chilena, e o guitarrista Kerry King.

Outro guitarrista, Jeff Hanneman, morreu em 2013, aos 49 anos, enquanto que Dave Lombardo, baterista fundador da banda, entra e sai do grupo de maneira constante.

Atualmente, estão na banda o guitarrista Gary Holt e o baterista Paul Bostaph.