Slash traz o Velvet Revolver ao Brasil Está confirmada a vinda ao Brasil do grupo americano Velvet Revolver, que vai abrir os shows do Aerosmith no Claro Hall no Rio, no dia 12 de abril, e em São Paulo, no dia 13 de abril. Eles tocam também em Bogotá, na Colômbia. O Velvet Revolver é o nome sob o qual se abrigam atualmente alguns dos dissidentes do antigo Guns ?N Roses: o guitarrista Slash, o baixista Duff McKagan e o baterista Matt Sorum. A eles se juntou o cantor Scott Weiland, conhecido por seu trabalho no Stone Temple Pilots, e o guitarrista Dave Kushner, da Dave Navarro Band. O vocalista, Scott Weiland, Weiland, era dependente de heroína há uns 7 anos. Em maio de 2003, um juiz ordenou a internação do cantor à revelia dele, para tratá-lo. Nessa época, o cantor já tinha assinado contrato para gravar o disco de estréia do Revolver, Contraband, lançado no Brasil em 2004 pela BMG. Em 2005, a banda teve de cancelar alguns shows repentinamente, e isso foi atribuído a uma recaída de Weiland. Eles costumam cantar, nos shows, canções do Guns e do Stone Temple Pilots, como Used to Love Her e Crackerman. Matéria alterada em 29/01, às 16 horas, para acréscimo de informações