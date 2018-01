Skol Beats confirma presença do Prodigy O quarteto britânico The Prodigy, que marcou o final dos anos 90 com hits como Smack my Bitch Up e Breath, foi confirmado oficialmente como uma das atrações internacionais do Skol Beats 2006, que acontece em 13 de maio, no Anhembi, em São Paulo. Com 15 anos de carreira, Liam Howlett, Maxim, Keith Flint e Leeroy Thornbill, os músicos que compõem o Prodigy, lançaram quatro álbuns: Experience (1992), Music for The Jilted Generation (1995), The Fat of The Land (1997) e Always Outnumbered, Never Outgunned (2004).