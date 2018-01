Skol Beats acontece em maio em novo espaço O Skol Beats, considerado o maior festival de música eletrônica da América Latina, chega este ano cheio de novidades: agora em dois dias - 4 e 5 de maio -, o evento acontece em um novo local, que recebeu o nome de Espaço Skol Beats, situado ao lado do Campo de Marte, em Santana. Os ingressos, que poderão ser adquiridos entre o dia 28 e o dia 3 de maio, custam R$ 120,00 (por dia) ou R$ 200,00 (o pacote de dois dias). Entre 4 e 5 de maio, quando não haverá venda de pacote para os dois dias do festival, os ingressos saem por R$ 140,00 (por dia). As entradas poderão ser compradas em pontos de venda selecionadas e pela internet, nos site da Ingresso Fácil. No dia 4, a festa começa às 22 horas e vai até às 8 horas do dia seguinte e, no dia 5, tem início às 18 horas e deve chegar ao fim também às 8 horas. Skol Beats. Espaço Skol Beats. Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana. Vendas: 28/03 a 3/5. R$ 120,00 (por dia) ou R$ 200,00 (o pacote de dois dias). Entre 4/5 e 5/5: R$ 140,00 (por dia). Aceita meia-entrada. Pontos de venda: São Paulo - Shopping Anália Franco - Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé - Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3.970 - Pinheiros - Shopping Morumbi - Av. Roque Petroni Jr., 1.89 - Morumbi - Shopping Center Norte - Travessa Casalbuono, 120 - Vila Guilherme - Ginásio Ibirapuera - Rua Padre Manoel da Nóbrega, 1.361 - Ibirapuera - Estádio Pacaembu - Praça Charles Muller, s/n - Pacaembu - Estádio Morumbi - Praça Roberto Gomes Pedrosa 1, Morumbi - Estádio Brinco de Ouro - Av. Imperatriz Tereza Cristina, 11 - Campinas - Estádio Bruno Jose Daniel, Rua 24 de Maio, s/n - Santo André Rio de Janeiro - Sede Botafogo - Av Wenceslau Brás, 97, General Severiano Minas Gerais - Estádio Governador Magalhaes Pinto, Mineirão - Av Antônio Abraão Caram, 1001, bilheteria 4, Pampulha Demais pontos de venda - Curitiba: Hering Store (Shopping Crystal) - Baln Camboriu: Vive La Vie (Avenida Brasil) - Porto Alegre: Colcci (Shopping Iguatemi) - Salvador: Central do Carnaval (Shopping Iguatemi)