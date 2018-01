Skank já está na estrada com a turnê <i>Carrossel</i> O grupo mineiro Skank já está na estrada com sua nova turnê Carrossel e chega a São Paulo, para única apresentação sábado, no Tom Brasil - Nações Unidas. A convite deles, outra banda também mineira, a Monno, fará show de abertura. "Eles fazem parte da novíssima geração de Belo Horizonte e têm um CD independente", diz o vocalista Samuel Rosa O Skank conheceu o Monno no vaivém de bandas que já se tornou comum no estúdio deles, em Belo Horizonte. O quarteto ouviu o CD dessa nova turma e gostou do material. Com um novo show mais bem formatado, após passagens pelo Rio e Belo Horizonte, a banda trará boa parte do repertório do recém-lançado Carrossel, incluindo Balada para João e Joana, o hit Uma Canção É pra Isso, Até o Amor Virar Poeira e Mil Acasos. E como já se tornou obrigatório, eles vão tocar os bons e velhos sucessos, como É uma Partida de Futebol, Jackie Tequila, Garota Nacional, Balada do Amor Inabalável, Vou Deixar, entre outros. Há ainda uma inédita, Saturação, de Samuel e Chico Amaral, que nunca entrou num CD do Skank, mas já integra o set list de seus shows algum tempo. "Por mais louco que possa parecer, não conseguimos chegar a um resultado para ela no novo CD", explica Samuel. "Não estava condizente com o disco, porque era mais pesada que as outras músicas. Resultado: não entrou no CD, mas continua no show, onde funciona bem." Skank. Tom Brasil-Nações Unidas. Rua Bragança Paulista, 1.281, (11) 2163-2000. Sáb., 22 h. R$ 60 a R$ 120